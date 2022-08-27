الاتفاق النووي الايراني.. هستيريا اسرائيلية وسباق لتبادل الشتائم !

العالم - ايران

نتنياهو قبل يومين شن هجوما على "الاتفاق النووي الذي وصل الى مراحله النهائية «بحسب خبراء»" واصفا إياه بأنه سيء للكيان الاسرائيلي وأعاد اسطوانته المشروخة حول "ضرورة" ان يضم الاتفاق النووي مواضيع أخرى كـ"البرنامج الصاروخي الايراني"، وهو شيء حاولت امريكا مرارا التطرق إليه منذ زمن اوباما إلا ان الجمهورية الاسلامية أسقطته منذ البداية حيث كان موقفها واضحا وثابتا، ومشددا على ان القدرات الصاروخية والدفاعية الايرانية "خط أحمر" لايمكن ان يكون على أية طاولة مفاوضات مع اي جهة كانت، وهو ماتم احترامه من قبل الفريق الايراني المفاوض على مدى فترة المفاوضات سواء في الحكومة السابقة او الحالية.

وبالتالي كلمات نتياهو هي ذاتها تلك التي لطالما استخدمها ضمن دعايته في الكيان الاسرائيلي، لكن الرد على نتنياهو جاء صاعقا من قبل رئيس حكومة الاحتلال السابق أولمرت الذي حمل نتنياهو مسؤولية "تطور البرنامج النووي الايراني" عبر دفع الادارة الامريكية السابقة (ادارة ترامب) الى الخروج من الاتفاق النووي الموقع عام (2015)، بل ووصف اولمرت نتنياهو بالثرثار والضعيف نافيا ان يكون لدى الكيان الاسرائيلي القدرة على شن حرب ضد ايران.

أولمرت استبعد ان تكون لدى نتنياهو أي معلومات عن الاتفاق النووي الذي مازال يجري التفاوض حوله ، مؤكدا ان تصريحات نتنياهو ليست سوى كلاما فارغا، ونوه الى انه قد يكون لدى رئيس الموساد بعض المعلومات مضيفا ان غانتس (وزير الحرب الاسرائيلي) هو الآخر ذهب الى الولايات المتحدة ليحصل على المزيد من المعلومات، ورجحت كبار المحللين السياسيين في الاعلام الاسرائيلي على ان يكون أولمرت (الذي قضى سنوات في السجن بسبب فساد مالي وأخلاقي) الاكثر صدقا بين السياسيين الصهاينة.

من جهته ابدى رئيس حكومة الاحتلال الحالي لابيد امتعاضه من تصريحات رئيس الموساد الصهيوني ديفيد برنيع الذي وصف الاتفاق الذي قد يتم التوقيع عليه بين ايران والقوى العظمى بـ"كارثة استراتيجية"، وما اثار انزعاج لابيد أكثر هو تمادى برنيع ادارة الرئيس الامريكي بايدن حيث اتهمها بالكذب والخداع والتخلي عن الكيان الاسرائيلي (حسب تعبيره)، وهو ماقد يعيد التوتربين الكيان وواشنطن مجددا وهو ما يحاول تلافيه لابيد الذي يطمح لبقائه في منصبه.