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إصابة 3 جنود هولنديين إثر إطلاق نار في امريكا

إصابة 3 جنود هولنديين إثر إطلاق نار في امريكا
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصيب 3 جنود هولنديين إثر إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس، وسط إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية.

العالم - الاميركيتان

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 3:30 صباحا بتوقيت شرق امريكا، خارج الفندق الذي يقيم فيه الجنود.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شرطة إنديانابوليس، قولها إن "الضباط عثروا على ثلاثة رجال مصابين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة".

وأضافت الشرطة أن "اثنين من الجنود في حالة صحية حرجة، والثالث في حالة مستقرة".

وتعتقد شرطة إنديانابوليس أن نوعا من المشاجرة بين الضحايا من ناحية، وشخص أو عدة أشخاص آخرين من ناحية أخرى أدى إلى إطلاق النار.

وبهذا الخصوص، قالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان، إنه "تم إبلاغ أسر ضحايا إطلاق النار بالحادث، بينما تواصل شرطة إنديانابوليس التحقيق للكشف عن ملابساته"، بحسب "أسوشيتد برس".

ولم يتم إجراء أي اعتقالات على ذمة القضية، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت الوزارة الهولندية أن "الجنود الثلاثة من قوات الكوماندوز، وجاؤوا إلى إنديانا في مهمة تدريب عندما وقع إطلاق النار خلال أوقات فراغهم أمام الفندق الذي كانوا يقيمون فيه".

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