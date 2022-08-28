لوحات فائقة الخيال في معرض السجاد اليدوي الايراني

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أصالة وجمال ومهارة، اجتمعت في معرض للسجاد والمنتوجات اليدوية والتقليدية بنسخته التاسعة والعشرين في طهران.

أكثر من 400 عارض ومصمم وفنان ومنتج ايراني بذلوا مساعيهم للمزاوجه بين الفن والتراث والحداثه من خلال استخدام الالياف والخيوط ومزجها مع بعضها البعض لصناعه قطع جميله من السجاد الايراني.

وقال عباس كسائي وهو منتج للسجاد الايراني:"السجاد اليدوي من اقدم الصناعات في ايران ويستخدم فيه انواع الفنون التي يسعى الفنانون من خلالها نسج اجمل سجاد".

وقالت ندا روستائي وهي مواطنة ايرانية:"صناعة السجاد الايراني لها جذور تاريخية وهذا الامر يساعد المنتجين علی تقديم هذه النقوش الجميلية بتنوع الوانها وبما يمتع اعيننا بهذه الجمال وهذا يدفعنا لشرائها كي نزين بها بيوتنا".

المنتجون والفنانون العاملون في حقل صناعة السجاد الايراني من جميع المدن الايرانية وخلال المعرض، يعرضون احدث انجازاتهم في حياكة السجاد اليدوي الي جانب عرض اروع لوحات السجاد الجدارية بتنوع اشكالها والوانها الجميلة وهي تحاكي البيئة التي كان فيها الفنان وهي تعود للتاريخ الايراني وتجسد جمال الطبيعة والمناظر الجميلة.

وقال الخبير في شؤون السجاد الايراني، قنبر سيف محمدي:"نظراً لجذور السجاد الايراني نؤكد بانه يتجذر في ثقافتنا وكل لوحة تشاهدونها هنا لها قصة فنية تحاكي البيئة التي كان فيها الفنان".

المصممون والمنتجون الايرانيون ومن خلال استخدام الالياف والخيوط ومزجها مع بعضها البعض بذلوا مساعي حثيثة لصناعة قطع جميلة من السجاد وذلك بسبب جذوره التاريخية ومكانته الاقتصادية.

وتعد صناعة السجاد اليدوي الإيراني من الصناعات المهمة وتحظى بسمعة عالمية حيث يتميز السجاد الايراني بمزايا خاصة برسومه وحياكته الخيالية.