هواجس اسرائيلية من قرب انجاز الاتفاق النووي مع ايران

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ويری رواد مواقع التواصل ان اللعبة قد انتهت بالنسبة لکيان الاحتلال وان ابرام صفقة الاتفاق النووي مع ايران أصبح امراً منجزاً.

في فلسطين المحتلة وفي مشهد مؤثر، التقى الأسير الفلسطيني خليل عواودة بعائلته، مساء الخميس، بعد موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم بزيارته في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وأشادت مواقع التواصل بمواقف عواودة الصلبة والاصرار علی الاستمرار في معرکة الامعاء الخاوية ضد السجان الاسرائيلي.

انتهت راحة البال؛ بهذه الكلمات دعا الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون شعبه للاستعداد من أجل بذل جهد أكبر مع اقتراب موسم الشتاء وازمة الطاقة التي تشهدها القارة العجوز برمتّها

اما العاصمة البريطانية لندن فتعيش أيامها الراهنة على وقع ارتفاع معدل جرائم السرقة، مما يطرح عدداً من الأسئلة حول تفشي هذه الظاهرة التي اخذت منحى تصاعديا بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على خلفية الحرب في اوكرانيا. وكشفت العديد من الفيديوهات تعرّض السياح لعمليات سرقة في وضح النهار وامام المارة من دون ان تحرك الشرطة ساكنا في هذا السياق.

وفي المغرب، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو، قال ناشروه إنه لملك المغرب، محمد السادس في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن بعض التفاصيل في المقطع، الذي لا تتجاوز مدته 5 ثوان، أثارت انقساما بين من اعتبر أن الملك في "حالة سُكر"، وآخرون قالوا إنه تعثّر أثناء سيره.