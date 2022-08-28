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ولي العهد الكويتي يتسلم رسالة من محمود عباس لأمير البلاد

ولي العهد الكويتي يتسلم رسالة من محمود عباس لأمير البلاد
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

تلقى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات إقليمية.

العالم - الكويت

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأنَّ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، تسلم الرسالة من ياسر عباس المبعوث الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية.

ولفتت الوكالة إلى أن الرسالة تتعلق بـ"العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وكان أمير دولة الكويت التقى في يونيو 2021، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والوفد المرافق له، خلال زيارته للبلاد.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد حينها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، "عن موقف دولة الكويت الثابت والمساند للقضية الفلسطينية العادلة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، سعياً لتحقيق ما يتطلع إليه من إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد أمير الكويت "تأكيد أن القضية الفلسطينية كانت- وما زالت- قضية دولة الكويت الأولى، وذات مكانة مركزية في عالمنا العربي والإسلامي"، متمنياً "للشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والسلام والعزة والنصر".

ودعمت الكويت، على مختلف المستويات، الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً العدوان الأخير على غزة؛ حيث نددت الحكومة بأشد العبارات بما يجري في عموم الأراضي الفلسطينية من اعتداءات.

كما قدمت الكويت مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة الذي تعرض لدمار هائل بسبب العدوان الأخير.

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ولي العهد الكويتي يتسلم رسالة من محمود عباس لأمير البلاد