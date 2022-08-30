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كرة النار بدأت تتدحرج

استخدام الأسلحة الثقيلة في الاشتباکات بالعراق +فيديو

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصلت الاشتباكات المسلحة بين أنصار التيار الصدري والقوات الامنية العراقية الی استخدام الهاونات وقذائف الار.بي.جي وصواريخ الكاتيوشا.

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد عن بدء استخدام الاسلحة الثقيلة وقذائف الهاون منذ الساعة 11 مساء واستمرت عملية تبادل النيران بين القوات الامنية وانصار التيار الصدري طيلة الليلة الماضية وحتی صباح اليوم.

وأشار مدير مكتب قناة العالم الی سقوط بعض الرشقات الصاروخية في محيط السفارة الاميركية وباحتها، فاستخدمت السفارة الاميركية منظومة سيرام المضادة للصواريخ.

وتم استهداف عدد من المنازل المدينة اطراف المنطقة الخضراء بعدد من قذائف الهاون.

واعلنت الحكومة العراقية اليوم عطلة شاملة في كافة ارجاء العراق وهناك دعوات للناس بالتزام منازلهم وعدم الخروج للشوارع.

واستهدفت ليلة أمس، مقار تابعة لمنظمة بدر التابعة لهادي العامري وعصائب أهل الحق ومنظمات تابعة للحشد الشعبي.

وأعلنت مصادر قريبة من التيار الصدري استهداف قوافل عسكرية بالقرب من الدجيل وبعض الطرق التي تصل الی بغداد ما أدی الی احراق بعض العجلات في هذه القوافل العسكرية وسقوط العديد من القتلی والجرحی.

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كرة النار بدأت تتدحرج استخدام الأسلحة الثقيلة في الاشتباکات بالعراق +فيديو

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