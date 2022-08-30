مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عند ’باب الرحمة’

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن "عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".

وأضافت "الأوقاف" أن شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

وكثف الفلسطينيون والمقدسيون من دعواتهم لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية بحقه.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.