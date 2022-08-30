الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عند ’باب الرحمة’

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عند ’باب الرحمة’
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن "عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".

وأضافت "الأوقاف" أن شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

وكثف الفلسطينيون والمقدسيون من دعواتهم لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية بحقه.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

روابط ذات صلة

حماس: إقتحام المستوطنين للأقصى من باب الأسباط تصعيد خطير

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي غدا لتأمين اقتحام المستوطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصدر، يعلن اعتزاله العمل السياسي للمرة السابعة .. هل سيعود؟

شاهد.. ماهو دور زعماء العشائر في حل الأزمة العراقية؟

خلية الاعلام الامني تدعو العراقيين لتوخي الدقة في نشر المعلومات

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية عند ’باب الرحمة’

لقاء رئيس واعضاء الحكومة مع قائد الثورة الاسلامية 

أول تعليق اماراتي رسمي على الاوضاع في العراق