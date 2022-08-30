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البحرية الاميركية تزعم احباطها محاولة للحرس الثوري للاستيلاء على احدى سفنها بالخليج الفارسي

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

زعمت البحرية الأميركية اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت محاولة لقوات حرس الثورة الإسلامية للاستيلاء على احدى سفنها المُسيَّرة (تعمل بنظام التحكم عن بعد) في مياه الخليج الفارسي.

العالم - ايران

ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الأميركي زعمه يوم الثلاثاء، ان قواته البحرية أحبطت محاولة الحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة تعمل بنظام التحكم عن بعد يديرها الأسطول الأميركي الخامس في الخليج الفارسي!

وأوضح الأسطول الخامس الأميركي أن الحادثة حصلت قبالة السواحل البحرينية.

وتحدثت مصادر إعلامية عن "تعطيل زورق مسير بواسطة الـE.W في الخليج الفارسي تابع للأسطول الأميركي الخامس وتم سحبه بواسطة الزوارق."

جدير بالذكر أنه لم يؤكد أي مصدر رسمي في إيران هذه الرواية لرويترز حتى الآن.. وسنوافيكم بالتفاصيل فور وصولها.

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البحرية الاميركية تزعم احباطها محاولة للحرس الثوري للاستيلاء على احدى سفنها بالخليج الفارسي

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