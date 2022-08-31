اطول حروب امريكا بافغانستان خرجت منها ذليلة وعاد طالبان للحكم

خاص بالعالم

فقد العم محسن نجله خلال احداث مطار كابول قبل عام، قتل الجنود الاميركيين ابنه برصاصة مباشرة في الرأس وهو الذي كان يمني النفس بالخروج من البلاد ككثير من الأفغان الذين وقعوا ضحايا البروباغاندا الغربية حول رغبة طالبان بالانتقام منهم.

وفقاً لتقرير لجامعة براون خلال عقدين من الحضور العسكري شن الامريكيون آلاف العمليات والغارات والمداهمات الليلية قُتل 241 الف افغاني خلال العشرين عاماً الماضية، هذه الارقام تتضمن 70 الف قتيل من عناصر القوات الامنية الافغانية السابقة، نصفهم قتلوا خلال الاعوام من 2014 لغاية 2021 وهي فترة رئاسة اشرف غني.

ويعتقد كثيرون داخل وخارج افغانستان بان الأرقام الحقيقية للضحايا اكبر بكثير وقد بقيت طي الكتمان.

الحرب الامريكية بافغانستان نجم عنها انعكاسات مدمرة فقد ادت لنزوح 4 ملايين وفرار ثلاثة ملايين آخرين الى الخارج معظمهم لجؤوا الى بلدان الجوار وتحديدًا ايران وباكستان.

كما عادت افغانستان مرتعاً للتنظيمات التكفيرية من داعش والقاعدة؛ ازدهر انتاج المخدرات. وقد تعهدت حكومة طالبان بعد سيطرتها على الحكم بمحاربة انتاج وتهريب المخدرات والقضاء عليها وهو ما يبدو مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة.

