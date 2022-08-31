الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 31-08-2022

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-08-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-08-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

بالفيديو.. الحكومة العسكرية السودانية فشلت في معالجة الغلاء الفاحش و ارتفاع الاسعار

إيران تطالب بضمانات أقوى وسط مماطلة أميركية وخليل العواودة ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية

بالفيديو.. خبير عسكري سوري يكشف خفايا الاستهداف الاسرائيلي على مطار حلب الدولي

وزير الزراعة الإيراني يكشف للعالم قدرات طهران في قطاع الزراعة

تايوان.. هل يستفز الأميركيون نيران التنين الصيني؟