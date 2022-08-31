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إيران تطالب بضمانات أقوى وسط مماطلة أميركية وخليل العواودة ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية

إيران تطالب بضمانات أقوى وسط مماطلة أميركية وخليل العواودة ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ان طهران تحتاج إلى ضمانات موثوقة فيما يخص العودة للاتفاق النووي.

العالم - بانوراما

الى ذلك اعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، انه تلقى تعليقات من طهران وواشنطن على النص المقترح للاتفاق النووي معربا عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة.

وفي الملف الثاني نتناول: أعلان هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تعليق الاسير خليل العواودة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق بالافراج عنه.

وذكرت الهيئة أن الاتفاق المكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عن العواودة بتاريخ الثاني من تشرين الاول اكتوبر المقبل.وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفضت الإفراج عن الاسير عواودة رغم الحالة الصحية التي وصل اليها.ودخل عواودة في إضراب عن الطعام منذ نحو مئة واثنين وسبعين يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

في السياق نفسه وجهت أم الاسير خليل العواودة شكرها لكل من وقف نجلها المضرب عن الطعام حتى ينال حريته.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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