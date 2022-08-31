رجل أعمال يمني يبدي أول رد تجاه اعتداء الأمن السعودي على اليتيمات!

العالم- السعودية

وقال الميسري في تغريده على منصة (تويتر) مساء اليوم الأربعاء : ” أعُلن أنا رجل الأعمال اليمني سعيد الميسري تقديم مساعدة لمن يسمون انفسهم رجال في السعودية وهي عبارة عن مليون قطعة خمار ومليون عباية وهذه بأسمي وأسم الشعب اليمني”.

وأضاف قائلاً : ” لأن من يعتدي على الفتيات وبالأخص اليتيمات او يصمت على ذلك عليه ان يلبس خماراً وعباية وأن يكون ربة ربيت” .. مختتما تغريدته بهشتاق #ايتام_خميس_مشيط.

هذا وقد سادت السعودية موجة غضب واسعة في الساعات الأخيرة بعد نشر فيديوهات صادمة لضرب وسحل قوات الأمن السعودي ليتيمات دار أيتام خميس مشيط .