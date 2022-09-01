الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. كيف يرى العراقيون ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد؟

الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

ساعات عصيبة مرت على العراق. قتال، دماء، عنف واتجاه نحو الفوضى والمصير المجهول. ما الذي حصل ولماذا حصل؟

العالم - خاص العالم

تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع الأحداث الاخيرة التي شهدها العراق.

جاسم علق هنا: لن ينالوا مرادهم مهما تأمروا وخططوا لتفتيت العراق او إشعال حرب اهلية بين العراقيين. الشعب العراقي واعٍ ومتعلم وفاهم اللعبة وما نراه ونشاهده ينتهي بكلمة من المرجعية

من جانبه علق مصطفى : بعد موقف الحشد المشرف وصبره وحكمة قادته بالقبض على اسلحتهم والصبر وعدم جر البلاد الى حرب اهلية، وبعد ان أُحْرِقَت مقراتُهُ وتحمل اشد الظلم والاجحاف من اخوانه. من هذا الحساب اقدم شكري وامتناني لهم، وعلى الشرفاء في العراق المحافظة على الحشد

المزيد بالفيديو المرفق..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العراق.. أول تعليق من عمار الحكيم على أحداث المنطقة الخضراء

بأي اتجاه يسير السلام الهش في العراق؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

1200 أسير فلسطيني يشرعون بمعركة الأمعاء الخاوية

مقتل مواطن مصري في السعودية ووزيرة الهجرة المصرية تعلق..

هل الحوار الوطني يمثل المخرج الوحيد للخروج من الازمة العراقية؟

مقتل متظاهر خلال احتجاجات في الخرطوم

البيت الأبيض: بايدن أكد باتصال مع لابيد أهمية إجراء مفاوضات نهائية بشأن الحدود البحرية

بالفيديو.. العامري يضع حلول لانقاذ العراق من نيران التشتت