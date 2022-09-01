بالفيديو.. كيف يرى العراقيون ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد؟

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تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل مع الأحداث الاخيرة التي شهدها العراق.

جاسم علق هنا: لن ينالوا مرادهم مهما تأمروا وخططوا لتفتيت العراق او إشعال حرب اهلية بين العراقيين. الشعب العراقي واعٍ ومتعلم وفاهم اللعبة وما نراه ونشاهده ينتهي بكلمة من المرجعية

من جانبه علق مصطفى : بعد موقف الحشد المشرف وصبره وحكمة قادته بالقبض على اسلحتهم والصبر وعدم جر البلاد الى حرب اهلية، وبعد ان أُحْرِقَت مقراتُهُ وتحمل اشد الظلم والاجحاف من اخوانه. من هذا الحساب اقدم شكري وامتناني لهم، وعلى الشرفاء في العراق المحافظة على الحشد

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