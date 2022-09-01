إتفاق سوري- جزائري على تقوية التعاون في مجال الطاقة

العالم - الجزائر

وقد وركزت المحادثات، "على بحث إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال ​المحروقات​ وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج ​الكهرباء​ والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة".

كما لفت المسؤولان، وفق بيان الوزارة، إلى "فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله". وذكّر ​وزير الطاقة​ والمناجم الجزائري، باستعداد "بلاده لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة. ولهذه الغاية، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما".