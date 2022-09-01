بالفيديو: ايران ترسل مساعدات إنسانية وحيوية لضحايا الفيضانات في باكستان

العالم - إيران

وجرت مراسم تقديم المساعدات الايرانية، في معبر "ريمدان" الحدودي المشترك مع باكستان، وبحضور عدد من المسؤولين بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) وممثلي الهلال الاحمر الايراني لدى هذه المحافظة ونظرائهم الباكستانيين.

من جهته أشاد وزير الخارجية الباكستاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها طهران لضحايا الفيضانات في باكستان.



وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية مساء اليوم الخميس، عن المكالمة الهاتفية بين بيلاوال بوتو زرداري ونظيره الإيراني حول الفيضانات في باكستان والقضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي.

وخلال حديث مع أميرعبداللهيان، أعرب زرداري عن تقديره لشحن المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات غير المسبوقة في باكستان.

وأبلغ زرداري نظيره الإيراني عن الأضرار الجسيمة التي سببها تغير المناخ والأمطار الموسمية الغزيرة.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن أمله في أن إسلام أباد تتطلع إلى العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح نداء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة المالية الى باكستان.

كما استعرض بيلاوال زرداري مع أميرعبداللهيان، آخر المستجدات المتعلقة بعلاقات إيران والمصالح المشتركة بين طهران وإسلام آباد.

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