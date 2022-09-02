شويغو يحذّر من خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.. لهذا السبب

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في هذا الشأن قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا إن اثنين من مفتشي الوكالة الذرية سيبقيان في المحطة بشكل دائم.

الكرملين اعتبر وصول فريق الخبراء إلى المحطة النووية وتمكنه من بدء تفتيشها، أمرا إيجابيا.



وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين:"بشكل عام، نجد أنه لأمر إيجابي جدا أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل رغم الصعوبات والمشاكل. من المبكر جدا إجراء تقييم للوضع".

بدوره اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو؛ ان قصف أوكرانيا للمحطة النووية يثير خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.



وقال سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي:"ليس لدينا أسلحة ثقيلة في منطقة محطة الطاقة النووية أو المناطق المحيطة بها، آمل أن تقتنع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك. كييف تتسبب في تهديد حقيقي بوقوع كارثة نووية وتستخدم أسلحة حصلت عليها من الغرب لمهاجمة المحطة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشجعون مثل هذه الأفعال المتهورة".

في الطرف المقابل أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن بعثة الوكالة ربما لا تزال مهمة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع.

وقال فولوديمير زيلينسكي - الرئيس الأوكراني:"للأسف لم نسمع الشيء الرئيسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو دعوة روسيا لإخراج السلاح من المحطة. آمل أن تلتزم البعثة بما اتفقنا عليه، وأن تخدم مصالح المجتمع الدولي بأسره. إن ضمان عودة محطة زابوريجيا للعمل بأمان وبقائها متصلة بشبكة الكهرباء في البلاد سيساعد في مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا".

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن قصف المحطة النووية التي أصبحت مثار قلق عميق بسبب المخاوف من أن يؤدي القصف في محيطها لكارثة نووية.

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