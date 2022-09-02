حماس تستنكر 'بأشد العبارات' إقامة حفل غنائي في ساحة مسجد بئر السبع

العالم ـ فلسطين

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الجمعة (2-9)، إن سماح الاحتلال بإقامة الحفل في المسجد "انتهاك خطير"، و"استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

وشدد على أن "مساجد فلسطين التاريخية على امتداد الوطن، ستبقى وقفًا إسلاميًّا خالصًا كما كانت، وستظل معالم شامخة، تدلّل على ارتباط الأرض والشعب بهُوية فلسطين وتاريخها وحضارتها".

وأضاف برهوم أن سياسة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية لن تفلح في العبث بمعالم الأرض وتغيير حقائق التاريخ، داعياً الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى "التصدّي لهذه الانتهاكات الصهيونية، وحماية أرضه ومقدساته بكل الوسائل".

وأقيم حفل غنائي أمس الخميس، في ساحة مسجد بئر السبع، بموافقة بلدية الاحتلال في المدينة (جنوب فلسطين المحتلة).

ومن الجدير ذكره، أن بلدية بئر السبع وعدة شركات ومؤسسات إسرائيلية رسمية، أقامت خلال الأشهر الماضية حفلات غنائية وراقصة متواصلة في ساحة مسجد بئر السبع.