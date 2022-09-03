أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت03سبتمبر 2022

كيهان ..

إيران تؤكد على الضمانات, وأمريكا تصرعلى إلتزام من طرف واحد بالإتفاق النووي

ابرار ..

القائد العام للحرس .. نحن على أهبة الإستعداد للرد على أية تهديدات بمختلف المستويات

جام جم ..

محافظة خوزستان ترتوي تماما بتدشين مشروع الغدير لإيصال المياه العذبة

ايران ..

إنتصار الأسير الفلسطيني خليل العواودة بمعركة الأمعاء الخاوية على الكيان الصهيوني ..

جوان ..

نار تحت رماد الفتنة بالعراق .. بعد إشتباكات بغداد والبصرة وقوع إشتباكات بمدينة الناصرية-

جمهوري اسلامي ..

التحالف السعودي يحتجز أربع سفن تحمل الوقود لليمن ليرتفع عددها لتسع سفن

سياست روز ..

واشنطن تعتبر الرد الإيراني "غير بناء " قبل أن تقرأه وتتمعن فيه أولا...

ابتكار ..

ماكرون تحدث عن إبرام إتفاق قريب بعد الرد الإيراني, وواشنطن إعتبرته غير بناء

خراسان ..

تفجير بمسجد بكابول يوقع عشرات القتلى والجرحى وتساؤلات بكونه داعشيا أم تصفيات طالبانية ؟

عصر ايرانيان ..

نواب بمجلس الشورى بخطاب للحكومة .. لايحق لأحد التوقيع على إتفاق ضعيف بفيينا

قدس ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف ترامب والجمهوريين بالخطر الوجودي على أمريكا

مردم سالاري ...

موسكو تحذر واشنطن من تبعات إرسال أية أسلحة ذات مدى بعيد لأوكرانيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( الميليشا التابعة للصدر ما زالت تسعى للفوضى ) ..على الرغم من ان خطاب الصدر الاسبوع الماضي قد اوقف الاشتباكات في المنطقة الخضراء ببغداد , لكن وعلى عكس بعض التنبؤات المتفائلة فأن التيار الصدري لم ينهي تحركاته التصعيدية وما حدث في البصرة من اشتباكات بين سرايا السلام الصدرية وعصائب اهل الحق مؤشر على ذلك . فبدلا من حل تلك الاشكالية بالحوار ..

طالب التيار الصدري عمليا وبشكل مبطن بحل الحشد الشعبي , عبر مقترحات طرحها وزير الصدر على رئيس الوزراء العراقي.

محمد صالح العراقي دعا مصطفى الكاظمي لاعلان حل فصائل المقاومة ومنع اي تواجد مسلح في المراكز والمؤسسات والمواقع الحساسة حسب تعبيره , وليس هذا فحسب بل دعا لاقالة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ايضا .

وبالطبع طرح وزير الصدر مطالبه هذه خلف يافطة ضرورات السيادة والمصالح الوطنية وغير ذلك. ان الصدر الذي اعلن اعتزاله العمل السياسي يتحدث عبر وزيره في عودة كاملة عن اعتزال لم يستغرق ولو لحظات .

خراسان ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( كييف ومحاولة إستعادة خيرسون )..يشن الجيش الاوكراني هجوما مضادا من عدة محاور لاستعادة منطقة خيرسون الاستراتيجية من القوات الروسية لتخفيف الضغط الروسي على مناطق بوسط اوكرانيا وللاقتراب من شبه جزيرة القرم والبحر الاسود و ولكن ..

يبدو أن الهجوم الأوكراني المضاد على خيرسون تباطأ تماما, حيث إصطدم الجيش الأوكراني بقوة نيران القوات الروسية وإرتفاع خسائره.

وبتناقص ذخائره الحربية انتظارا للمزيد من الدعم العسكري الغربي وكل ذلك في الوقت الذي كثفت فيه القوات الروسية قصفها الجوي والصاروخي والمدفعي لمخازن ذخيرة السلاح الاوكرانية وللوحدات الاوكرانية . ان اي فشل لهذا الهجوم الاوكراني المضاد سيكلف كييف ثمنا سياسيا وميدانيا باهظا جدا خاصة مع ظهور مؤشرات تردد اوروبي في مواصلة ارسال الدعم لاوكرانيا مع تفاقم الازمات الاقتصادية باوروبا.

سياست روز ...

في مقالها ( رسالة من البر للبحر ) كتبت صحيفة سياست روز ..القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية قامت باستعراض عسكري ضخم في صنعاء مؤخرا ابرز ماتضمنه هو ازاحة الستار عن طراز جديد من الصواريخ الموجهة ..

إن دخول صواريخ من طراز أرض – بحر للخدمة يعني تحقيق القوات اليمنية نقلة إستراتيجية جديدة مقابل التحالف السعودي.

فبعد الصواريخ البالستية اليمنية والمسيرات الهجومية اليمنية اللذان قلبا المعادلات الميدانية ونقلا الحرب الى عمق اراضي بلدان التحالف , ستدخل صواريخ ارض بحر اليمنية الميدان ايضا دفاعا عن الجزر اليمنية في البحر الاحمر ولانهاء مخططات التحالف السعودي والكيان الصهيوني العدوانية في هذا البحر ومضيق باب المندب.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في مقالها ( ما هومفهوم واشنطن للرد البناء ؟) ..ايران ردت على الاراء التي طرحتها امريكا في معرض ردها على المقترح الاوروبي الخاص باحياء الاتفاق النووي , إلا ان واشنطن اعتبرت الرد الايراني "غير بناء" الامر الذي طرح تساؤلات عن مفهوم الرد البناء في الرؤية الامريكية ..

إن تجارب مفاوضات بفيينا أوضحت بأن أمريكا لا تعتبر أي موقف او رد بناء مالم ينطبق مع شروطها ورؤيتها للأمور.

ان لسان حال واشنطن يقول ان امريكا التي خرجت من عضوية الاتفاق النووي تريد العودة اليه بمقاييسها ومن دون التزامات ولا حتى تحمل التبعات السلبية التي تسببت بها لبلادنا بتصعيدها للحظر .

ان ايران لم تطرح اية قضايا ومطاليب غير منطقية , فهي تريد ضمانات بعدم خروج امريكا ثانية من الاتفاق النووي وتريد الغاء الحظر واعطاء بلادنا الحق باجراء اختبار عملي لمصداقية الالغاء, كما ان بلادنا تقول ان الغاء ملف الاتهامات غير الواقعية لبلادنا ضرورة للتوصل لاتفاق ثابت وغير مهزوز .

كيهان ..

حول الاجواء في الساحة العراقية كتبت صحيفة كيهان في مقالها المرفق بعلامة تعجب كبيرة ( الصدر والعودة للمرة الثامنة لعالم السياسية )..زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اعلن اعتزاله العمل السياسي الاسبوع الماضي في خطاب دعا فيه انصاره لوقف الاشتباكات والتظاهرات بالمنطقة الخضراء ببغداد , وبالطبع هذه هي ليست المرة الاولى التي يعلن الصدر فيها اعتزاله ليعود بعدها باشرة لعالم السياسة , وهذا ماحدث بالضبط لاعتزاله الثامن فهو يتحدث حاليا عبر وزيره محمد صالح العراقي .

إن عودة الصدر بشكلها الجديد لعالم السياسة تمثلت بطرح وزيره لمطالب عديدة على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

الصدر طالب عبر وزيره بحل من وصفهم بالميليشيات المسلحة في اشارته الضمنية لفصائل المقاومة وطالب ايضا باقالة رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض وبمنع هذه الفصائل من التواجد باية اماكن ومواقع حساسة ببغداد خاصة بالمنطقة الخضراء وطالب بسحب الحشد الشعبي من المواقع الحدودية , وكل ذلك على اعتبار ان الكاظمي هو القائد العام للقوات المسلحة في العراق .

كل هذه المطالب والصدر يقول انه اعتزل الحياة السياسية !!