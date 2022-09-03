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لماذا قام الامن السعودي بتعذيب فتيات يتيمات؟

السبت ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

یتطرق برنامج "المحميات" الى الوحشية التي حدثت بدار اليتيمات في خميس مشيط، والمؤامرة على بن سلمان، وعن هدد جدة وتهديم الحجاز.

خاص بالعالم

اولى الملفات، ضجت السعودية في اليوميين الماضيين، بالاحداث التي وقعت في دار الايتام للفتيات في منطقة خميس مشيط، والتي تقع في منطقة عسير، والتي رسمت الكثير من الاسئلة حولها، بشأن الوحشية التي تعامل فيها رجال شرطة وأمن سعوديين مع طفلات ونزيلات في هذا الميتم وهن يتسائلن لماذا يتم ضربهن.

ويأتي هذا الحدث بعدما دوّخ الاعلام السعودي العقول وهو يتحدث عن حرية المرأة والتحرر والتي اتى بهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وانتشر فيديو تعذيب رجال الامن السعودي لفتيات يتيمات على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بيوضح المقارنة بين الامن السعودي وبين العدو الصهيوني وجيشه الاجرامي.

تابعوا المزيد من تفاصيل المواضيع الاخرى في سياق الفيديو المرفق..

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