مهدي تاج رئيسا لاتحاد الكرة بعد حصوله على غالبية الأصوات

العالم – VAR

ما يطرح العديد من التساؤولات ابرزها ما الذي يحمله تاج في هذه الحقبة لم يقدمه في السابق؟ وبماذا وعد الناخبين والوسط الكروي ليحصل على الاغلبية؟ وهل نحن امام مرحلة جديدة لكرة القدم الايرانية ام ان اخطأ الماضي ستعود بحلة جديدة؟



ونبحث في هذا البرنامج فيما المنافسين لتاج كانوا ضعفاء امامه ام انه بالفعل يمتلك رؤوية جديدة لتطوير الكرة الايرانية؟وهل لمنصبه كنائب رئيس الاتحاد الاسيوي كان له دور ليعود لينل هذه الثقة؟ وما الذي تحتاجه الكرة الايرانية حتى تذهب بعيدا خصوصا على مستوى الاندية المنافسة في البطولات الاسيوية خاصة وان فريقي استقلال وبارس بوليس تم استبعادهما العام الماضي من دوري ابطال اسيا؟



كما على المستوى المحلية هل سنشهد اهتمام اكثر بالاندية المتوسطة والضعيفة في ايران حتى نشاهد دوري اكثر منافسة وليس مثل الدوري الاسباني او الالماني؟ والى متى سننتظر تقنية الفار واصبحت الكرة الايرانية بحاجة ماسة لهذه التقنية والتي اثبتت اهميتها في الكرة العالمية؟وما مصير مدرب المنتخب الوطني بعد قدوم تاج على كرسي الرئاسة خاصة انه صرح قبل الانتخابات بانه سيعيد البرتغالي كارلوس كيروش دكة المنتخب ونحن على بعد امتار قليلة من كاس العالم؟و هل سنشهد انتهاء حقبة التخبط في اتحاد كرة القدم؟

ووصلت النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار جولتها العالمية الترويجية بين الدول الاثنتين و الثلاثين المشاركة في مونديال قطر الفين و اثنين و عشرين.

وأقيم حفل عرض الكأس في قاعة برج ميلاد بطهران بحضور مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ومدرب المنتخب، الكرواتي دراغان سكوسيتش، وعدد من نجوم كرة القدم الإيرانية، ومئات من المتفرجين.

وحول اعادة انتخاب مهدي تاج أكدضيف البرنامج لاعب نادي استقلال سابقا الكابتن سعيد لطفي ان مهدي تاج كان الشخص الافضل ليساعد الفريق الوطني لكرة القدم بسبب المشاكل الموجودة في البلاد فيما يتعلق بكرة القدم قبل كأس العالم فهو يستطيع أن يقدم يد المساعدة فانتخابه كان جيدا.



هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":

- لاعب نادي استقلال سابقا الكابتن سعيد لطفي



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