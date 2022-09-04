مندوب ليبيا : "ظروف بلادي لن تشغلنا عن قضية فلسطين"

العالم - ليبيا

وبدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، للتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستُعقد برئاسة ليبيا خلفا للبنان.

وتركز الدورة الجديدة على الإعداد للقمة العربية الواحدة والثلاثين التي ستستضيفها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل فيما يتعلق بكل الملفات والموضوعات السياسية والاقتصادية التي من المقرر أن يناقشها القادة العرب.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 158 ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقة الكيان الغاصب الصهيوني للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

وفي كلمته أكد سفير ليبيا عبدالمطلب إدريس ثابت، أن الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها العالم اليوم فيما يشهده من أحداث متسارعة قد تؤدي إلى توسيع بعض من الصراعات، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل ضمان وجود موقف عربي مشترك يعزز الوجود العربي على الساحة الدولية ويضمن كل الحقوق والمراكز القانونية المستحقة لكل الدول الأعضاء وهو ما نصبو إلى المضي قدما نحو تحقيقه من خلال أعمال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد.

وعبر مندوب ليبيا عن أمله في أن يكون ترأس ليبيا لهذه الدورة فرصة مناسبة لدعم وتعزيز دور الجامعة العربية من أجل تسوية سياسية شاملة وواقعية للأزمة الليبية متناغمة مع قرارات الشرعية الدولية، عمادها الحوار الوطني الشامل كطريق وحيد للوصول إلى توافق على مسار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقد تم رفع الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الأعمال المغلقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي تستمر لمدة يومين.

وذلك لإعداد مشروعات القرارات التي سترفع للدورة العادية الـ158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي تعقد بعد غد الثلاثاء.