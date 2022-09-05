البحرية الإيرانية تدشن سفينة الشهيد سليماني الدورية القتالية 

العالم - خاص بالعالم

فقد حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الأعداء من تعريض أمن الملاحة البحرية للخطر عبر تسيير وحدات تجسسية صغيرة غير مأهولة، مؤكدا أن طهران ستواجه هذه الظاهرة بحزم.

اللواء باقري قال إن بعض دول المنطقة خلقت تهديدات إضافية عبر تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن إيران لن تساوم على حقوق شعبها في البر والبحر، وأن السفن الإيرانية ستتعامل مع الوحدات البحرية المسيرة التجسسية بقوة.



وضمن خطط تعزيز امن الملاحة في الخليج الفارسي، دشن اللواء باقري سفينة 'الشهيد سليماني'الدورية القتالية..اللواء باقري اوجز مميزات السفينة الجديدة مبينا انها تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية.

ونظرا لطبيعة تصميمها فهي قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة صاروخية وعمليات بحر – جو في المياه البعيدة.



تلك المواقف تأتي بعد اعلان سلاح البحرية في الجيش الايراني قبل بضعة ايام احتجاز المدمرة جماران قطعتي تجسس اميركيتين مسيرتين في مياه البحر الاحمر عندما كانت تقوم بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والارهاب البحري قبل ان تفرج عنهما.



يذكر ان سلاح البحرية الايرانية التابع للجيش واجه عدة قطع بحرية عسكرية اميركية عائمة كانت تقوم بتصوير مسير السفن الدولية.وتوضح مصادر عسكرية ايرانية ان سلاح البحرية حال في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري ..



وضمن المحاولات الأميركية بالتعاون مع كيان الاحتلال الاسرائيلي والسعودية لتقييد قدرات إيران الدفاعية في المنطقة ،قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان الجانبين الاميركي والاسرائيلي ينسقان العمل على بناء شبكة من المسيرات البحرية.



وتأتي إضاءة الصحيفة على هذا البرنامج بعيد ساعات من زعم واشنطن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة يديرها أسطولها الخامس في مياه الخليج الفارسي.



وتتوقع البحرية الأميركية أن يكون لديها، بحلول الصيف المقبل، 100 مسيرة صغيرة، ساهمت بها دول مختلفة، تعمل من قناة السويس في مصر إلى المياه الواقعة قبالة السواحل الإيرانية، وتزود مركز قيادة في البحرين، حيث يقع مقر قيادة الأسطول الخامس الأميركي، بالمعلومات.

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