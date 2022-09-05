سقوط أربعة صواريخ على قضاء سوران في منطقة كردستان العراق

العالم-العراق

وذكرت المصادر أن أربعة صواريخ استهدفت قضاء سوران في محافظة أربيل في منطقة كردستان العراق، ولم تعرف حتى الآن أسباب استهداف القضاء بالصواريخ، مشيرا إلى عدم وجود أية خسائر بشرية أو مادية.

ووفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، في الساعة 20:10 من مساء الاثنين 5 سبتمبر 2022، استهدفت طائرة مجهولة الهوية مسلحي جماعة العمال الكردستاني في وادي باليسان.

وبحسب المعلومات، فإن مسلحي PKK هربوا من حدود إدارة الانتفاضة وتم استهدافهم في وادي باليسان بواسطة الطائرات، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نفت منصات إخبارية كردية وجود أي ضربات استهدفت مدينة أربيل.