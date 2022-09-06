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مراسل  العالم: عدوان اسرائيلي هو الاعنف على مطار حلب الدولي

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في دمشق ان المنشآت الحيوية والمطارات السورية تتعرض حالياً لعدوان من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي، وان الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: في البداية سمعت في اللاذقية اصوات صواريخ بعدها سمعت اصوات انفجارات في حلب بعدها سقطت في مطار حلب الدولي.

واكد مراسلنا بان هذا العدوان الإسرائيلي قد الحق أضرارا مادية في مهبط مطار حلب الدولي واخرجه عن الخدمة، مشيراً الى ان العدو الاسرائيلي شن عدوانه هذا جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، وهو الاعنف، فيما يحاول الكيان الاسرائيلي توسيع عدوانه في اتجاهات متعددة.

واوضح مراسلنا ان الاحتلال الاسرائيلي طالما يمارس الحرب النفسية وان استهدافه لمطار حلب هو استهداف لمطار مدني بالمطلق، وحالياً لا خسائر بشرية جراء العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي.

هذا وقد سَمع سكانُ محافظةِ حلب دويَ انفجاراتٍ للصواريخ التي استهدفت المطارَ وقد تصدت قواتُ الدفاعِ الجوي السورية لهذا الهجومِ الصاروخي وتمكنت من إسقاطِ عددٍ منها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. مراسل  العالم: عدوان اسرائيلي هو الاعنف على مطار حلب الدولي

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