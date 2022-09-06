بمجرد فوزها...تراس تغير وجه الحكومة البريطانية

العالم-اوروبا

وحسب الإعلان، تم تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية، خلفا لتراس. وكان قد شغل منصب وزير التعليم في حكومة جونسون، كما عين كواسي كوارتنغ، وزيرا للمالية، بعد أن كان يشغل وزيرا للأعمال في حكومة جونسون.

وعينت تيريز كوفي، في منصب وزيرة الدولة لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية، كما ستشغل منصب نائبة رئيس الوزراء. وكانت تشغل منصب وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية في حكومة جونسون.

هذا وتم اختيار سويلا برافرمان لتولي منصب وزيرة الداخلية، خلفا لبريتي باتيل. وشغلت برافرمان منصب المدعي العام في حكومة جونسون وكانت أول شخص يعلن عزمه الترشح لرئاسة حزب المحافظين في وقت سابق من هذا العام.

واختيرت ويندي مورتون لتولي منصب مسؤولة الانضباط في حزب المحافظين، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

أما وزير الدفاع بن والاس فبقي في منصبه الذي تسلمه في يوليو 2019، واختير براندون لويس لتولي وزارة العدل خلفا لدومنيك راب.

وتم تعيين ناظم الزهاوي وزيرا للعلاقات الحكومية الدولية ووزيرا للمساواة، ومستشارا لدوقية لانكستر.

وعينت بيني موردونت، زعيمة جديدة لمجلس العموم، وستكون مسؤولة عن تنفيذ البرنامج التشريعي للحكومة. أما لورد ترو، فاختير كزعيم لمجلس اللوردات، وهو دور وزاري مسؤول عن الحصول على الأعمال الحكومية من خلال مجلس الشيوخ.

وعين جيك بيري وزيرا بدون حقيبة، وأعيد تعيين ألوك شارما وزيرا للمناخ.

ولأول مرة في تاريخ الحكومة البريطانية، لم يتم تعيين رجل أبيض اللون في هذه الوزارات (رئاسة الوزراء، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية).