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شاهد.. حجم الاضرار داخل مطار حلب بعد العدوان الصهيوني

الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النقل السورية أنه سيتم تحويل كل الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي إلى مطار دمشق الدولي وذلك إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب وأدى لخروجه عن الخدمة مساء الثلاثاء.

العالم - سوريا

ودعت الوزارة في بيان نقلته وكالة سانا، المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية وذلك ريثما يتم إعادة إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان وعودة المطار للعمل.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الثلاثاء، لأهداف معادية استهدفت مطار حلب الدولي.

وصرح مصدر عسكري، أنه “حوالي الساعة 16: 20 من مساء الثلاثاء نفذ العدو الاسـرائيلي عـدواناً جـوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية”.

وأضاف المصدر، “أن العدوان استهدف مطار حلب الدولي”. وختم المصدر، “أن العدوان أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة”.

وبموازاة ذلك سمع صوت انفجارات قوية متتالية مصدرها عمق البحر في اللاذقية، وروى مواطنون أنهم شاهدوا صواريخ تنطلق من المنطقة بالعين المجردة.

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