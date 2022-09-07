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بعد تسلمها المنصب ..رسالة من الصين إلى ليز تراس

بعد تسلمها المنصب ..رسالة من الصين إلى ليز تراس
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أرسلت الحكومة الصينية رسالة إلى رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ، بعد تعيينها رسمياً في المنصب .

العالم - اسياوالباسفليك

وأعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي، تطوير العلاقات الثنائية بين بكين ولندن مسؤولية مشتركة بين الجانبين ، موضحة ان هذه الخطوة تخدم المصالح المشتركة للشعبين .

وأكدت نينغ أنّ بلادها ملتزمة بشكل دائم في تعزيز الروابط مع بريطانيا وفقا لـأسس الاحترام والمنفعة المتبادلَين معربة عن املها بان تنحى المملكة بذات الاتجاه للجانب الصيني لهدف تسيير العلاقات الثنائية بين البلدين في الطريق الصحيح .

وردّاً على سؤال بشأن إرسال الصين تهنئة إلى ليز تراس بعد تعيينها في منصبها الجديد، قالت نينغ إنه "سيتم التعامل مع الأمور المتعلقة بإرسال التهنئة وفقاً للممارسات الدبلوماسية المعمول بها".

ومنذ أيام، قالت صحيفة "التايمز" إنّ تراس جعلت السياسة البريطانية صارمة مع الصين عندما أصبحت وزيرة خارجية بريطانيا، وستستمر في انتهاج هذه السياسة عندما تصبح رئيسة لمجلس الوزراء.

وكانت ليز تراس قد تسلمت منصب رئاسة الوزراء رسميا للمملكة المتحدة ، بعد لقاءها ملكة البلاد "إليزابيث الثانية "، في قلعة بالمورال في إسكتلندا.

وتغلّبت تراس، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية، على منافسها ريشي سوناك في السباق على زعامة حزب المحافظين ، حيث تمكنت من الحصول على 57.4% من الأصوات مقابل 42.6% لمنافسها سوناك.

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