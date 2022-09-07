شاهد.. والد الشهيد محمد الدرة يروي تفاصيل استشهاد أبنه أمام عينه

العالم - خاص بالعالم

وقال جمال الدرة في كلمته له خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "نداء الأقصى الدولي" في حرم سيد الشهداء (ع)، إن الحسين سيد شهداء الجنة ومنه تعلمنا الشهادة. وأضاف، أن حب الحسين لا تحدده اتفاقية سايكس بيكو.

وشكر والدة الشهيد محمد الدرة كل من يدعم ويناصر القضية الفلسطينية، مؤكدأ أن هذا الدعم يزيد الفلسطينيين قوة واصرارا في مقاومة ومواجهة حتى تحرير فلسطين.

واليكم كلمة والد الشهيد محمد الدرة:

جما الدرة: "تحية حب وتقدير الى كل الحضور الكرام، وتحية حب وتقدير الى كل من دعنا الى مؤتمر "نداء الاقصى الدولي" والذي يعقد في كربلاء في الارض المباركة التي رويت بدماء الامام الحسين عليه السلام، الحسين سيد الشهداء وسيد شهداء الجنة ومن الحسين تعلمنا الشهادة، عندما تريد أن تصبح وطنيا لا تخطئ فتتحول الى شخص عنصري، حب الحسين عليه السلام لا تحدده سايكس بيكو، وكل الشكر لكل من ساهم في هذا المؤتمر دعما قضيتنا الفلسطينية وهذا الدعم والمساندة يزيدنا قوة واصرارا على تحرير فلسطين وكامل فلسطين، وما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة".

يتبع..

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