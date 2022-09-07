ألبانيا تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

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وفي بيان له، قال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما إن تيرانا "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري".

وزعم راما، الذي تستضيف بلاده جماعة خلق الارهابية المسؤولة عن سقوط آلاف الضحايا الابرياء في ايران، ان "ايران مسؤولة عن هجوم إلكتروني وقع في 15 يوليو ضد مؤسسات حكومية".

جدير بالذكر انه منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران سقط اكثر من 17 الف مواطن ايراني غالبيتهم من المدنيين جراء عمليات ارهابية قامت بها زمرة المجاهدين الارهابية .وغالبيتهم سقط شهيدا فقط لانهم يحملون علائم خاصة ( مثل شكل الملابس وطريقة لبسها ) او لدعمهم الثورة الاسلامية.

وبلغت ذروة الاحداث الارهابيه في ايران والتي خططت لها زمرة المنافقين الارهابية في الانفجار الذي استهدف مقر الحزب الجمهوري الاسلامي في يوم 27 حزيران/ يونيو 1981ما اسفر عن استشهاد 72 من أعضاء وقادة الثورة الاسلامية حيث أعلن الإمام الخميني (ره) الحداد العام في إيران في وقته. ووقع التفجير الارهابي اثناء اجتماع لقادة الحزب الجمهوري الاسلامي ما أسفر عن استشهاد رئيس السلطة القضائية حينها آية الله سيد محمد حسين بهشتي.

ومن العمليات الارهابيه الاخرى التي خططت لها زمرة المنافقين هي تفجير مكتب رئاسه الوزراء في 29 اب/ اغسطس 1981 الذي اسفر عن استشهاد الرئيس الايراني حينها محمد علي رجائي ورئيس وزرائه الدكتور محمد جواد باهنر والعديد من الشخصيات السياسية.