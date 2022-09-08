الجيش المصري يتجه لبيع "كبدة الاختيار" والسخرية تحذف الاعلان

العالم - مصر

وجاء حذف الإعلان بعد تصدر هاشتاج #كبدة_الاختيار مواقع التواصل في مصر ليومين، لاسيما أن افتتاح المحل جاء بعد ساعات من إغلاق "مطعم البرنس" أحد أشهر محلات الكبدة في البلاد، والواقع في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بدعوى إشغاله للطريق، رغم أنه قال إنه يفعل ذلك منذ 30 عاما ولم تعترض عليه السلطات.

ولقي افتتاح محل "الاختيار" تعليقات سلبية وساخرة كثيرة، وهو الاسم الذي تم اختياره تيمنا بمسلسل "الاختيار" الذي أنتجته الأجهزة الأمنية وتم عرضه على عدة أجزاء في 3 مواسم رمضانية تقدم وجهة نظر السلطات المصرية لما بعد ثورة يوليو/تموز 2013 وأشاد به رئيس البلاد "عبد الفتاح السيسي" في أكثر من مناسبة.

وأكد الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش المصري انخرط في افتتاح مؤسسات وشركات وفنادق ومنتجعات وحتى مطاعم وسلاسل لمتاجر التجزئة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي يرى مراقبون أنها اضرت بالقطاع الخاص الذي ينشط في هذه الاستثمارات، لغياب فكرة التنافسية من منظور اقتصادي، حيث لا يستطيع أحد منافسة أية منشأة تابعة للجيش، كونها لا تدفع ضرائب أو تستخرج تراخيص ولا تمنح رواتب للعمالة الذين هم من الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.



