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أنباء عن استيلاء تنظيم "داعش" الارهابي على مدينة في مالي.. وفرار آلاف السكان

أنباء عن استيلاء تنظيم
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر خبرية أن تنظيم "داعش" الارهابي تمكن من السيطرة على مدينة استراتيجية في جمهورية مالي فيما فر الآلاف من سكانها.

العالم-افريقيا

وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن التنظيم الإرهابي استولى على مدينة تلاتيت الاستراتيجية بعد ساعات من الاشتباكات بين جماعة تابعة لتنظيم القاعدة، وعناصر تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى .

وأضافت الإذاعة أن عناصر داعش استولوا على مدينة تلاتيت والتي تقع على بعد 150 كيلومترًا من مدينة غاو شمال مالي، فيما فر الآلاف من السكان باتجاه مدينة غاو شمال البلاد حسب ما أفادت مصادر محلية.

يشار إلى أن تلاتيت تعتبر نقطة استراتيجية لوقوعها عند التقاء مناطق نفوذ الجماعات المسلحة المختلفة، والطرق الرئيسية التي تربط مناطق البلاد ببعضها.

من جانبه، حاول الجيش المالي صد العناصر الإرهابية ومنعهم من السيطرة على المدينة عن طريق ضرب أرتال هذه الجماعات بالطيران، وبغارات متواصلة حتى صباح يوم الأربعاء، لكن محاولات الجيش جاءت دون جدوى، ليضطر بعد ذلك عناصر الجيش للانسحاب مساء من المنطقة تاركا المدينة في قبضة التنظيم الإرهابي.

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أنباء عن استيلاء تنظيم "داعش" الارهابي على مدينة في مالي.. وفرار آلاف السكان

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