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حركة سرية حريدية لقتل الفلسطينيين

الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان تشكيل عصابات مسلحة لقتل الفلسطينيين هو نتيجة طبيعية لحالة الانفلات التي تعيشها الوحدات المتعددة بداخل الكيان الصهيوني وتحديدا فئة الحريديم.

العالمغياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "غياهب الكيان"، أشار عواضه الى أن ما تعيشه تلك العصابات والمجموعات من خصوصية لها علاقة ببعض الامتيازات في المكان والسكن والتعامل وتطبيق قانون خاص ينتج عنه القيام باعمال مختلفة وتنظيم نوع من الاذرع العسكرية والجناح العسكري لهم.

ونوه عواضه الى أن ما كشف عنه اليوم يأتي لتدعيم ومساندة حركتين مهمتين وخطيرتين جدا هما حركة شبان التلال وتدفيع الثمن، وتأتي من رحم الحركة الصهيونية والاستيطان الصهيوني ليأتي هذا الأمر ويكشف المسار الخطير لتحول هذا النوع من الاستيطان ومن المواجهة مع الفلسطيني الى ميليشيا عسكرية تقوم بمساندة الفكرة التي تقوم على مبدأ الاستيطان وطرد الفلسطيني من أرضه.

ويتطرق البرنامج الى اكتشاف مجموعة مسلحة سرية من الحريديم كانت تحضّر لشن هجمات على الفلسطينيين بواسطة اسلحة وعبوات ناسفة بهدف قتل أكبر عدد منهم.

ورصد البرنامج اقدام مجموعة من الشبان الصهاينة على ضرب عامل في احد المتاجر لمجرد انه فلسطيني.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، فيما يعيشه الصهاينة في أسوأ حال بسبب التدهور الكبير في أوضاعهم المعيشية الناجمة عن غلاء الاسعار وارتفاع نسب البطالة والفقر بشكل كبير حتى بات العيش في الكيان يشبه الجحيم.

كما يسلط البرنامج الضوء على مآسي الفقر في الكيان تصيب أيضا تلامذة المدارس الذين يدخلون عامهم الدراسي في وضع معيشي مدمر في ظل غلاء أسعار اللوازم المدرسية وعدم قدرة عشرات الآلاف من الاسر الصهيونية على تأمينها.

ورصد البرنامج موضوع الجحيم الأمني الذي يعيشه الصهاينة نتيجة التفلت الأمني في الكثير من المناطق بسبب الصراعات بين العصابات المسلحة التي تهاجم يبعضها داخل الاحياء السكنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...


يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6348918

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