السيسي ينتقد الإعلام الرسمي ومصريون يتكهنون بالأسباب

العالم - مصر

واتهم السيسي وسائل إعلام خارجية ومواقع التواصل بتشويه الإنجازات ومحاولة بث اليأس لدى المصريين، وأن الأذرع الإعلامية الموالية فشلت في الرد وطالبها بتفنيد ادعاءاتهم، وقال: "ضحكونا عليهم وردوا ع اللي بيقولوه".

وعلى مواقع التواصل، حاول مصطفى شيمي تحليل هجوم السيسي على الإعلام بالقول: "ملخص كلام السيسي انه بيغسل ايده من فشله، الأوضاع الاقتصادية الحالية سببها سوء ادراتك للملف الاقتصادي، الإعلام اللي بتشتكي منه معاك وأجهزتك السيادية محتكراه، الدولة اللي بتقولنا اننا مش عارفين يعني ايه انت ورجالتك أول ناس مش عارفين معناها، مش احنا اللي أهدارنا أحكام القضاء".

وبصورة ساخرة، غرد فارس المصري عن التصريحات قائلاً: "عاجل| ‎السيسي: الإعلام المعارض والناس على مواقع التواصل دائما في محاولات للتأثير علينا ومحاولة دب اليأس في المصريين، والإعلام لازم يواجه دا بشكل صحيح لأنهم مش عارفين يدافعوا عن المشروعات والإنجازات بشكل صحيح".

بينما لفت مصطفى لفشل تناول الإعلام الحكومي بعض الملفات مغرداً: "الموضوع ده عايز أتكلم عنه بقالي كذا يوم.. ملاحظ من آخر أسابيع إن الإعلام الحكومي في مصر فقد السيطرة وتحول من الهيمنة الإعلامية والقدرة على التحكم في الرأي العام إلى الموقف الدفاعي اللي بيدفع فيه التهم وبيصد بس.. الموضوع ده ملاحظ فالكلام عن جزيرة الوراق وطيارة السيسي وبيع الشركات".