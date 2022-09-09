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ملك البحرين يقرر إجراء انتخابات برلمانية في هذا الموعد..

ملك البحرين يقرر إجراء انتخابات برلمانية في هذا الموعد..
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، بإجراء الانتخابات النيابية خلال العام الجاري، وإعداد الجدول الزمني لإجرائها.

العالم - البحرين

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن المرسوم الأميري، أمر بإجراء الانتخابات يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويشمل أيضا دعوة الناخبين المقيَّدة أسماؤهم في جداول الناخبين (لم يذكر عددهم) للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الموعد المحدد، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة يوم 8 من الشهر ذاته.

وأوضح أنه "في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، تجري الإعادة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويسبقها الإعادة في الخارج يوم 15 في الشهر ذاته".

ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002، ويتألف من أربعين عضوا.

يذكر أن النظام البحريني قام بإقصاء المعارضة منذ سنوات وله ملفات سيئة في مجال حقوق الإنسان.

وينتخب أعضاء مجلس البرلمان في البحرين بطريق الانتخاب العام السري المباشر.

وأجريت آخر انتخابات نيابية في المملكة في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

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ملك البحرين يقرر إجراء انتخابات برلمانية في هذا الموعد..

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