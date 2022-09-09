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الوضع في الضفة المحتلة يُقلق الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية

الوضع في الضفة المحتلة يُقلق الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

حذر الجنرال إسحاق بريك، قائد الاحتياط السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من أن "إسرائيل لن تتمكن من البقاء إذا لم تستعد الآن لمعركة متعدد الجبهات".

العالم - الاحتلال

ونشر بريك، مقالا في صحيفة "معاريف" قدم من خلاله مجموعة من النصائح لرئيس هيئة الأركان للاحتلال الإسرائيلي الجديد، هرتسي هاليفي، معتبرا أن الأخير حصل على إرث صعب ومعقد من الرئيس الحالي لهيئة الأركان في جيش الكيان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، داعيا إياه إلى "استعادة الهيبة للجيش الإسرائيلي والاستعداد للحرب، من الآن، على أكثر من جبهة".

وذكر الجنرال إسحاق بريك أن "مهمة رئيس الأركان الجديد صعبة، بدعوى أن الوضع داخل القوات العسكرية صعب، والذي يمكن أن يقود البلاد إلى كارثة قومية كبيرة في أي معركة مستقبلية"، مطالبا الجنرال هاليفي بـ"الابتعاد عن أسلافه من رؤساء الأركان، وبأن الجيش يحتاج إلى إعادة تصحيح كاملة".

وشدد على "ضرورة تدشين جيش قوي ونوعي بمستويات عالية من المهنية والحرفية العسكرية"، مشيرا إلى أن "الجيش يتزود بمعدات وتقنية عالية وحديثة حتى يغطي بها على فشله، خاصة في ظل نقص التدريبات وعدم التدريب على استعمال التقنيات الحديثة الواردة إلى الجيش، فضلا عن النقص الكبير في القوى البشرية المهنية".

وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، قد قرر، الأحد الماضي، تعيين الجنرال هرتسي هاليفي في منصب رئيس هيئة أركان للجيش الاحتلال، بدلا من الجنرال أفيف كوخافي الذي تنتهي مدة خدمته، قريبا.

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