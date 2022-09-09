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مقتل شخصين برصاص مسلح في عدن

مقتل شخصين برصاص مسلح في عدن
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قتل شخصان فجر اليوم الجمعة برصاص مسلح في عدن.

العالم- اليمن

وقالت مصادر اعلامية ان مسلحا اطلق النار على شخصين احدهما سائق دراجة نارية وارداهما قتيلان .

واضافت المصادر ان من بين القتلى شخص يدعى وسام يماني كان في طريقه الى منزله على متن دراجة نارية برفقة سائقها ويدعى الزبيدي.

وتشهد عدن انفلاتا امنيا غير مسبوق في ظل تواجد قوى الغزو والاحتلال ويتزايد السخط الشعبي في عدن والمناطق المحتلة من تفاقم الاوضاع الإنسانية وانعدام الخدمات وتفشي الاغتيالات والقتل اليومي مع ارتفاع حدة الصراعات بين المليشيات المتصارعة.

ويعيش الشارع الجنوبي حالة سخط متصاعدة ضد مرتزقة العدوان السعودي، بسبب تردي الخدمات وارتفاع الأسعار وانهيار العملة

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مقتل شخصين برصاص مسلح في عدن

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