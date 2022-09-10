تفاصيل اعتقال طبيب سوري جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد

العالم - خاص بالعالم

معن يوسف اتضح انه كان عميلا لمصلحة الموساد الاسرائيلي، وفضح امره بعد رصده من قبل ضباط الفرع للحسابات الإلكترونية عبر متابعة الحسابات التي كانت تتواصل من خلالها الاستخبارات الإسرائيلية مع عملائها الذين أوقفوا في وقت سابق.



العميل هو من مواليد اللاذقية عام تسعة وستين، وكان يأتي من السويد إلى بيروت ثم ينتقل برا إلى سورية. واعترف للمحققين انه طبيب أمراض داخلية وكلى، يرأس قسم أمراض الكلى في أحد مستشفيات استوكهولم.

واضاف ان شخصا تواصل معه عبر البريد الإلكتروني عام 2018 يدعى كريستوفر ويعمل في شركات تعنى بالبيئة وتنقية المياه، عارضا عليه المساعدة في مشروع تنقية المياه في سوريا، كاشفا أن هذه المشاريع خيرية ومجانية. فأبلغه موافقته.

واقترح العميل أسماء أشخاص للعمل معه في المشروع هم شقيقاه لؤي ومازن، الأول عقيد متقاعد في الجيش السوري والثاني عميد في الجيش السوري. واضاف العميل انه فيما بعد اكتشف ان الذي تواصل معه هو عميل في الموساد ووافق على مواصلة العمل معه.



الطبيب سافر الى سوريا عبر مطار بيروت، واجتمع مع والده وشقيقيه لؤي ومازن وأعلمهم أن ليس هناك أي مشاريع خيرية وأن الشخص الذي يتعاملون معه ضابط في الموساد الإسرائيلي. فجرى نقاش بينهم ثم قرروا متابعة التواصل والتعامل معه.

وطلب من شقيقه فتح مكتب بدمشق وتم وضع اجهزة وصلته من سويسرا، والمهمات التي كلف بها شقيقه الضابط في الجيش، فكانت إرساله خرائط لبلديات تابعة لمدينة دمشق وريفها.

كما تواصل معه في إحدى المرات شخص يتحدث بلهجة أردنية طالبا منه جمع معلومات عن شخصين موجودين في سورية.



خلال سنوات الحرب حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي اختراق الشارع السوري بشتى الوسائل والطرق بهدف تمرير اجنداته والحصول على معلومات امنية وعسكرية حساسة عن الدولة السورية، وكثيرة هي الشبكات التي كانت تقع بقبضة الامن.

وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من اخطر بؤر التجنيد لصالح الاحتلال، فالعميل معن تم تجنيده عن طريق هذه المواقع، وكثيرة هي الصفحات والشخصيات الوهمية التي تنشر الاخبار المشبوهة ضد الدولة بهدف اثارة الرأي العام ضدها وتأجيج الوضع وابقاء حالة الا استقرار في المجتمع السوري.

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