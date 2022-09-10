السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الآلاف يواصلون مسيرهم نحو كربلاء لاحياء زيارة أربعين الإمام الحسين(ع)

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت فاطمة بويرة موفدة قناة العالم من طريق النجف - كربلاء المقدسة، والذي يبدأ من العمود رقم 1 حيث مقام أمير المؤمنين الإمام علي (ع) وصولا الى العمود رقم 1452حيث باب قبلة أبو الفضل العباس(ع)، ومحط رحال زوار أبو عبد الله الحسين(ع) باكتظاظ مدينة النجف الأشرف بالحشود المعزية التي زحفت مشيا على الاقدام تلبية للنداء وتجديدا للعهد والوفاء مع الامام الحسين(ع).

العالم - مراسلون

وافادت مراسلتنا الى أن الزيارة تجري بانسيابية بكافة الجهود الأمنية والخدمية والصحية، فضلا عن النقل وعن التعامل من ناحية المأكل والمشرب ومراكز الايواء التي تكون في ذلك الطريق.

ولفتت مراسلتنا الى أنه منذ بداية الصباح الباكر اليوم والحشود الغقيرة التي تزحف مشيا على الأقدام نحو كعبة الأحرار وعشقهم الامام الحسين (ع)، مشيرة الى أنه من ناحية الخطة الأمنية كان قد اعلن مدير اعلام قيادة شرطة النجف بان ثلاث محاور رئيسية التي يأتي من خلالها الزوار لهذا المكان تم تأمينها وحتى جميع المسالك والطريق الزراعية وغيرها أمنت بشكل كامل وكل القطاعات حاليا أدخلت في الخطة الأمنية.

ويواصل آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه كربلاء لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، على امتداد مئات الكيلومترات.

ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.

وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، يوم الخميس الماضي ، نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة إحياء مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء. وبحسب معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة، أفضل الشامي، فإن “هذه الفرق تم توزيعها في مداخل الصحن الحسيني الشريف لتوزيع الكمامات على الزائرين”.

وقال الشامي إنه “تم تجهيز الفرق بأعداد كبيرة من الكمامات، وتم توزيع 26 فرقة مكونة من 700 مسعف لتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة دون توقف”. وأوضح أن “العتبة الحسينية وفرت سيارات شحن خاصة بنقل الحالات الطارئة الى اقرب نقطة”.

ويسير ملايين المسلمين سنوياً، من عدة مناطق عراقية بإتجاه مدينة كربلاء، وسط العراق، في يوم 20 صفر الهجري، لأداء زيارة الأربعينية، والتي تأتي بعد 40 يوم من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واهل بيته في كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

العراق يستكمل إجراءات فتح مقبرة الخسفة، أكبر المقابر الجماعية

الأميركان يخرجون عتاداً عسكرياً من ريف الحسكة إلى شمال العراق

مراسل العالم: حافلات ايرانية تحل مشكلة نقل الزوار في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الطاقة اللبناني: الهبة الإيرانية ستوفر نقطة إنطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء

صنعاء تدعو للإفراج عن كافة سفن الوقود المحتجزة والكف عن سياسة التقطير

صنعاء وطهران تناقشان الوضع الإنساني ومسار الهدنة الأممية

بالفيديو.. مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية بكابول

فضائح السعودية من القمع الى المخدرات