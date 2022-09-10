موسكو تعيد نشر قواتها من خاركيف إلى دونباس

العالم- أوكرانيا

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني استعادة مدينة إستراتيجية قرب الحدود الروسية، والتقدم عشرات الكيلومترات جنوبا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها اتخذت قرارا بإعادة نشر القوات الروسية من إزيوم وبالاكليا شرقي أوكرانيا لتدعيم وتقوية المواقع في محور دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إنه في غضون 3 أيام تم القضاء على أكثر من ألفي عسكري أوكراني وأجنبي خلال هذه العملية.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية تنسحب أيضا من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف وأنه من المنتظر سحب القوات الروسية من مدينة بالاكليا التي كان الأوكرانيون أعلنوا استعادتها الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن الغرض من إعادة تجميع القوات هو تعزيز الوحدات الموجودة في إقليم دونيتسك المجاور.

ميدانيا أيضا، قالت وسائل إعلام روسية إن 8 أشخاص على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في قصف أوكراني استهدف أحد الأسواق في مدينة دونيتسك.

كما أدى القصف إلى تدمير عدد من المحلات التجارية، ونشرت مواقع روسية صورا لما قالت إنها للسوق الذي استهدفته القذائف الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن قواته استعادت السيطرة على مدينة كوبيانسك في خاركيف القريبة من الحدود الروسية شرق البلاد، بعد معارك مع القوات الروسية.

كما أعلن الجيش إعادة السيطرة على ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية، مؤكدا أن قواته دمرت تجمعات لهذه القوات ومواقع قيادة وتحكم ودفاع جوي و20 مخزنا للذخيرة.

واتهمت قيادة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بشن 13 ضربة صاروخية و23 غارة جوية على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وحدة الاستطلاع في الجيش الأوكراني أنها وصلت إلى تخوم مدينة "إزيوم" جنوبي خاركيف، وأن معارك تجري في مدنية "كوبيانسك" بمقاطعة خاركيف شرقي البلاد.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن وحداته رفعت العلم الأوكراني فوق مبنى الإدارة المحلية في مدينة بلاكليا القريبة من إزيوم.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إن قوات بلاده وبدعم عسكري غربي سيطرت على المزيد من القرى والبلدات في شرق أوكرانيا.

ودعا نيكولينكو في تغريدة على تويتر إلى استمرار إرسال الأسلحة لبلاده، مشيرا إلى أن هزيمة روسيا تعني تحقيق السلام في أوكرانيا، على حد قوله.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، قبل أن يعلن الجيش الأوكراني استعادة مدينة كوبيانسك.

تعزيزات روسية

في المقابل، أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف ردا على اختراق حققته القوات الأوكرانية في تلك المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت تعزيزات باتجاه خاركيف وبثت صورا لمدرعات ومدافع وشاحنات قالت إنها متجهة إلى المنطقة الواقعة عند الحدود الروسية الأوكرانية.

وخلال الأيام الماضية أعلنت أوكرانيا أنها تشن هجوما مضادا في شرق وجنوب البلاد وفي محيط خاركيف التي سيطرت روسيا على مركزها خلال هجومها المستمر على جارتها منذ أكثر من 6 أشهر.

ومن بروكسل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أن روسيا تدفع "ثمنا باهظا".

من جهتها، قالت وسائل إعلام روسية إن تعزيزات في هذا الاتجاه نُشرت، وبثت مقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق لم يحدد مكانها.