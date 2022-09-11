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الحكم على نورة القحطاني، واحتدام الصراع بين امريكا والصين

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة الغادريان البريطانية، نصّ الحكم الجائر الصادر في السعودية بحقّ المواطنة نورة القحطاني بالسجن خمسة واربعين عامًا بتهمة "الطعن" في عدالة ملك وولي عهد المملكة بتغريدة على تويتر.

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الحكم الظالم الذي صدر الأسبوع الماضي وأثار تنديدًا دوليًا يضمّ تهمة ندر سماعها في القرن الحالي. فبحسب نسخة صكّ الحكم التي اطلعت عليها الوكالة الفرنسية، أدينت نورة بتهمة الطعن في ديانة وعدالة الملك وولي عهد المملكة وتشويه سمعتهما.

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ورسائل ترهيب من خلال إصدار أحكام بالسجن موجهة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جميع نشطاء الإنترنت السلميين الداعمين لحقوق الإنسان والمدافعين عن سجناء الرأي مثل نورة بنت سعيد القحطاني و غيرها من الناشطين.

وفي الملف الفلسطيني تظاهر العشرات من مناصري القضية الفلسطينية، يوم الجمعة أمام البرلمان في الرباط ضد التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بعد استدعاء الكيان سفيره في المغرب في إطار تحقيق يطاله.وأطلق نحو مئة متظاهر هتافات منددة بالتقارب بين الرباط وتل أبيب وبالسفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. کما قام المتظاهرون المغاربة بحرق العلم الصهيوني أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط .

ورفع المحتجّون المغاربة الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات كُتب عليها "مغاربة من أجل القدس والأقصى.. ضد العدوان الصهيوني.. ضد التطبيع"، " فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

اما في الملف الصيني ،في ظل الصراع الامريكي الصيني المحتدم ، أوقف البنتاغون مؤقتاً تسليم مقاتلات اف خمسة وثلاين إلى الفروع العسكرية والعملاء الدوليين بعد أن اكتشفت شركة لوكهيد مارتن أن مكوّناً معدنياً يُستخدم في محرك الطائرة جاء من الصين، وفقاً للبنتاغون. وكانت وكالة إدارة عقود الدفاع أخطرت مكتب البرنامج المشترك لـطائرات اف خمسة وثلاين في البنتاغون أن سبيكة مستخدمة في المغناطيس الموجود في المضخات التوربينية في مقاتلات اف خمسة وثلاثين، جاءت من الصين.

وفي العراق، قادمين من كل حدب وصوب وقاطعين مئات الكيلومترات يواصل ملايين الزائرين سيرهم باتجاه كربلاء المقدسة يسبقهم الشوق واللهفة لإحياء زيارة الأربعين والفوز بها هذا العام. آلاف المواكب الحسينية من داخل العراق وخارجه انتشرت على طول الطرق التي يسلكها الزائرون "المشاية" لتقديم الخدمات لهم من طعام وشراب ومبيت وحتى رعاية صحية وارشادات.

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