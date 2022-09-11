اجتماع أوروبي مرتقب بعد تهديد روسيا بقطع ضخ الغاز نهائياً

العالم - أوروبا

مع اقتراب الخريف تضطرب القارة الاوروبية في اجواء ازمة عميقة بسبب أزمة الغاز الناتجة عن إيقاف روسيا لضخ غازها نحو أوروبا بشكل كامل ونهائي.

ومباشرة بعد هذا القرار الروسي، اتجهت الأنظار نحو مخزون أوروبا من الغاز والذي به ستواجه برد الخريف والشتاء القادمين.

ويترقب الأوروبيون الثلاثاء المقبل، الذي تم تحديده موعدا لتقديم المقترحات النهائية بشأن خفض أسعار الكهرباء والغاز في القارة الاوروبية. ولم ينجح اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التخفيف عن الأفراد والشركات في التكتل، من صعود أسعار الغاز الطبيعي وبالتالي أسعار الكهرباء. وتمخض الاجتماع على تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لتقديم المقترحات النهائية بشأن التعامل مع زيادات أسعار الطاقة التي ترهق دول التكتل، في وقت تشهد المواقف انقساماً إزاء المقترحات الأولية.

إعلان تحديد لسقف سعر الغاز الروسي الوارد إلى دول الاتحاد الأوروبي، رفضته موسكو وكانت واضحة في هذا الشأن إذ أعلنت على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، أنها ستقوم بقطع كامل للإمدادات عن أوروبا بأكملها، في حال اتخاذ أي قرار لتحديد أسعار الغاز الطبيعي الروسي.

وضمن الوعود قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده ستتجاوز أزمة الطاقة الحالية، وأضاف أن بلاده أعدّت نفسها لمواجهة وقف روسيا لإمداداتها من الغاز.

واستجابة لهذا التهديد الذي يلوح في الأفق، يدرس الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير، بما في ذلك وضع سقف لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية مما يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا. في المقابل، تؤكد روسيا أن مساعي الغرب لتحديد سقف لأسعار صادراتها النفطية ستعني خلق أرضية زلقة تحت قدميها، وتلفت الى ان مساعي دول مجموعة السبع لوضع سقف للأسعار لن تُحدث الأثر المرغوب فيه.