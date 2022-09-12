اوكرانيا.. سماع دوي 5 انفجارات في مقاطعة خيرسون

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وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن صواريخ الدفاع الجوي وآثارها غير مرئية في السماء، لكن أصوات الانفجارات سمعت.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أحبطت قوات الأمن الروسية سلسلة من الهجمات الإرهابية على أراضي منطقة خيرسون، كان من المفترض أن ينفذها أعضاء المنظمات القومية الأوكرانية بإشراف القوات الخاصة الأوكرانية.

وقال مصدر أمني روسي لوكالة "سبوتنيك"، "نتيجة للإجراءات العملياتية والقتالية التي تم تنفيذها، تم إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية في إقليم خيرسون".

وأشار إلى أنه "تم العثور على مخبأ كبير يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة".