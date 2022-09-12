مساع لتطوير بوابة الحكومة الالكترونية لاتاحة تفاعلية آمنة للسوريين

العالم - سوريا

الغاية من التطوير كي تصبح البوابة تفاعلية تتيح للمواطنين المشاركة بآرائهم حول جودة الخدمة إلى جانب ما توفره من معلومات حول الخدمات الحكومية وفق نموذج موحد يتضمن الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة والوقت المتوقع لأدائها.

وبين مدير التحول الرقمي في الوزارة الدكتور محمد محمد في تصريح لمراسلة سانا أن البوابة التي أطلقتها الوزارة في 2020 تتضمن دليلاً بالخدمات التي تقدمها الحكومة في جميع الوزارات موضحا ان العدد الكلي للخدمات الحكومية الالكترونية وصل حتى الآن إلى 4246 خدمة نشر منها على بوابة الحكومة الالكترونية المصغرة 2894 خدمة موزعة على 26 جهة حيث تم توصيف الخدمات المنشورة بشكل كامل ودقيق نظراً لأهميتها الكبيرة في قطاع الأعمال والأفراد.

وأشار محمد إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ مشاريع المرحلة التأسيسية لاستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية حيث تم تنفيذ مشروع “الحوسبة السحابية” باعتباره أساسا للانطلاق بمشروع الناقل الحكومي الإلكتروني الذي يمكن من تطوير البوابة بشكل تفاعلي ويشكل منصة مركزية تحقق التكامل بين نظم الجهات العامة والتحويل بين البروتوكولات التي تستخدمها.

وأكد محمد أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار تقديم خدمات تفاعلية آمنة مع بدء تشغيل المنظومة الجديدة لسلطة التصديق الرقمي “التوقيع الرقمي” لافتاً إلى أن التوسع بقنوات الدفع الإلكتروني له دور إيجابي في تمكين البوابة الجديدة من تقديم خدمات متكاملة وآمنة منها تسديد رسوم الخدمات ودفع الفواتير بشكل إلكتروني من خلال شركات الخلوي وعدد من المصارف الخاصة عن طريق ارتباطها مع المنظومة الخاصة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية “مدفوعات”.

يشار إلى أن مركز التصديق الإلكتروني في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أطلق الشهر الماضي المنظومة الجديدة لسلطة التصديق الإلكترونية وذلك في مبنى الهيئة في مجمع الديماس التقاني.