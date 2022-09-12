الطيران المروحي الاميركي يحلق في سماء دير الزور

العالم - سوريا

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي على أهم حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور شرق سوريا، وأهمها حقل العمر، وحقل التنك، حقل كونيكو، وحقل الرميلان، وتعزز قواعدها من خلال دعم قوات "قسد".

ويستمر الطيران الاميركي في التحلق المروحي على مناطق دير الزور، وفي مرات عدة يطلق القنابل الضوئية فوق سماء دير الزور.

حقل العمر : يعد حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، على بعد حوالي عشرة كيلومترات شرقي مدينة الميادين في محافظة دير الزور.



حقل التنك: من أكبر الحقول في سوريا بعد "حقل العمر"، ويقع في بادية الشعيطات في ريف دير الزور الشرقي.

حقل كونيكو: يعد "حقل كونيكو" للغاز، أكبر معمل لمعالجة الغاز في سوريا، كما أنه يستفاد منه في إنتاج الطاقة الكهربائية ويقع بريف دير الزور الشمالي.



حقل الرميلان: ويقدر عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان بقرابة 1322 بئرا للنفط و25 بئرا للغاز.

