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إيران تدعو الأوروبيين لعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية لإحياء الإتفاق

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

خطأ في الحسابات الأوروبية وفي توقيت غير مناسب، هكذا وصفت ايران بيان الترويكا الاوروبية، ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحافي الشركاء الأوروبيين بالمفاوضات لانتهاج مسار بناء وتدارك أخطائهم السابقة والسعي لفتح الطريق أمام الاتفاق.

العالم - خاص بالعالم

إيران لم تطرح مطالب جديدة في ردودها على المسودة النهائية المعروضة من قبل الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي واشنطن والأطراف الأوروبية تعمل على شن حرب نفسية على إيران لانتزاع امتيازات.

كما دعا كنعاني الاوروبيين لعدم الخضوع للضغوط الاسرائيلة خاصة فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للجمهورية الاسلامية والتي لا أساس لها من قبل كيان غير ملتزم و يمتلك ترسانة نووية وليس عضوا في مجلس الأمن.

التهويل الاسرائيلي بدا واضحا في تصريحات رئيس الكيان الاسرائيلي يائير لابيد قال فيها ان إسرائيل تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران.

زعم أن الامريكيين و دول اوروبا الثلاث فرنسا و بريطانيا و المانيا وعدته أنه لن يتم التوقيع على اتفاقية نووية مع إيران في المستقبل القريب، وأن الملفات المفتوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران ليست على وشك الإغلاق.

في هذه الأثناء صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن أيران كانت شفافة وواضحة منذ البداية في الحفاظ على التزاماتها في هذا الاتفاق.

وقال رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية:"لا أرى أي مؤشر على رغبة إيران في الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي العديد من الدول بدأت نشر الأسلحة النووية في السنوات الماضية ، لكن إيران كانت شفافة للغاية في الحفاظ على التزاماتها بهذه المعاهدة".

وبينما راجت أنباء عن احتمال تأجيل المفاوضات النووية إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده لم تتلق طلبا لتأجيل المفاوضات النووية إلى ما بعد الانتخابات.

وبشأن احتمال صدور قرار باجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كنعاني إن طهران لم تلاحظ تحركا بهذا الاتجاه، غير أنه أكد أنها سترد بشكل مناسب على أي تحرك محتمل ضدها في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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