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السعودية تسمح للعائلات دخول جميع مباريات كرة القدم في ملاعبها الرياضية

السعودية تسمح للعائلات دخول جميع مباريات كرة القدم في ملاعبها الرياضية
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

سمحت الجهات السعودية المختصة للعائلات والأفراد بدخول جميع مدرجات ملاعب كرة القدم في مباريات الدوري في المملكة.

العالم - السعودية

وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه على "تويتر" يوم أمس الاثنين: "بناء على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2022 - 2023 تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات، باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع والتي يسمح فيها بدخول الأفراد فقط".

وسمحت السعودية في وقت سابق للعائلات بالتواجد في مدرج خاص.

يشار إلى أنه في عام 2017 تقرر السماح بحضور الجماهير النسائية للمباريات في السعودية لأول مرة بتاريخ البلاد.

المصدر: روسيا اليوم عن وكالات + وسائل إعلام سعودية

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