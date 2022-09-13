الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الشرطة الايرانية..

العميد حاجيان يكشف لقناة العالم الوضع الأمني في المنافذ الحدودية

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الشرطة الايرانية العميد مهدي حاجيان أن الأمن مستبب في كافة المنافذ الحدودية الايرانية العراقية، وذلك بالتعاون مع الاجانب العراقي بحيث لم تحدث أي حادثة أمنية تعرقل سير المسيرة الاربعينية.

العالم - خاص بالعالم

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية، في رصد حركة زوار مسيرة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في منفذ مهران، إن خلال الـ24 ساعة الماضية دخل الى ايران وخرج من العراق حوالي مئة وتسعين الف شخص.

واضاف: أن من هؤلاء الزوار حوالي مئة وسبعة الاف عادو من الارضي العراقية الى ايران، واكثر من ثلاثة وثمانين الف خرجوا من ايران متجهين الى الاراضي العراقية.

واشار مراسلنا الى ان الاحصائيات تظهر بان اكثر من ثمانية واربعين زائرا غير الايرانيين عبروا منفذ مهران الحدودي متجهين الى الاراضي العراقية.

حول حركة الزوار قال المتحدث باسم الشرطة الايرانية العميد "مهدي حاجيان" لمراسل قناة العالم: "إن حوالي مئة الف زائر عادوا من العراق الى ايران، ولله الحمد، أن الامن مستبب في كل منافذ الحدودية الايرانية العراقية، واكثر من ثلاثة ملايين زائر ايراني وغير الايراني عبروا من المنافذ الحدودية الايرانية باتجاه العراق، حوالي مئتي الف شخصا كانوا غير ايرانيين".

وتابع حاجيان: "نحن نقدم الخدمات بشكل متواصل لكل الزوار، بحيث استخدمنا كل المواصلات والبنية التحتية بشكل واسع، وانشأنا حوالي مئتي واربعين وحدة في المنافذ الحدودية لاصدار الجوازات، كذلك تراقب قواتنا الزحمة المرورية على كافة الطرق المؤدية للمعابر الحدودية، وهناك تعاون مع البلد الجار والصديق العراق من اجل انسيابية مسيرة الاربعين، ونؤكد بانه لم تحدث اي حادثة أمنية".

وحول اصدار الجواز المؤقت لزيارة الاربعين قال المتحدث باسم الشرطة الايرانية: " نظرا للسيطرة على الدخول والخروج الى العراق، ومن أجل انسيابية المرور، وذهاب كل عشاق الحسين الى الزيارةالاربعينية، نحن اصدرنا جواز سفر خاص لزيارة الاربعين، وبما ان مشتاقين وعشاق الامام الحسين كثر نحن سنواصل اصدار هذه الجوازات خلال 48 ساعة، لكن هذه الجوازات ستكون صالحة لدخول العراق فقط لزيارة الاربعين وبعدها تنتهي صلاحيتها".

روابط ذات صلة

القائد العام للحرس الثوري يصل منفذ "خسروي" الحدودي

كبار المسؤولين في ايران يشكرون العراق حكومة وشعبا لضيافته زوار الاربعين

العميد شرفي: التعاون الايراني العراقي في خدمة الزوار حقق نتائج ثمينة+ فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يقتحم قسمين في سجن ’عوفر’ ويعتدي على الأسرى

جيش الاحتلال يبدأ تمرينات أمنية وعسكرية في خليج حيفا

سفير ايران في موسكو يلتقي اسماعیل هنیة ووفد حماس

اسواق النفط في مكالمة هاتفية بين إبن سلمان ورئيس وزراء اليابان

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

تركيا و"النصرة" تستنفران لمواجهة "قافلة النور"!