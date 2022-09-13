العميد حاجيان يكشف لقناة العالم الوضع الأمني في المنافذ الحدودية

العالم - خاص بالعالم

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية، في رصد حركة زوار مسيرة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في منفذ مهران، إن خلال الـ24 ساعة الماضية دخل الى ايران وخرج من العراق حوالي مئة وتسعين الف شخص.

واضاف: أن من هؤلاء الزوار حوالي مئة وسبعة الاف عادو من الارضي العراقية الى ايران، واكثر من ثلاثة وثمانين الف خرجوا من ايران متجهين الى الاراضي العراقية.

واشار مراسلنا الى ان الاحصائيات تظهر بان اكثر من ثمانية واربعين زائرا غير الايرانيين عبروا منفذ مهران الحدودي متجهين الى الاراضي العراقية.

حول حركة الزوار قال المتحدث باسم الشرطة الايرانية العميد "مهدي حاجيان" لمراسل قناة العالم: "إن حوالي مئة الف زائر عادوا من العراق الى ايران، ولله الحمد، أن الامن مستبب في كل منافذ الحدودية الايرانية العراقية، واكثر من ثلاثة ملايين زائر ايراني وغير الايراني عبروا من المنافذ الحدودية الايرانية باتجاه العراق، حوالي مئتي الف شخصا كانوا غير ايرانيين".

وتابع حاجيان: "نحن نقدم الخدمات بشكل متواصل لكل الزوار، بحيث استخدمنا كل المواصلات والبنية التحتية بشكل واسع، وانشأنا حوالي مئتي واربعين وحدة في المنافذ الحدودية لاصدار الجوازات، كذلك تراقب قواتنا الزحمة المرورية على كافة الطرق المؤدية للمعابر الحدودية، وهناك تعاون مع البلد الجار والصديق العراق من اجل انسيابية مسيرة الاربعين، ونؤكد بانه لم تحدث اي حادثة أمنية".

وحول اصدار الجواز المؤقت لزيارة الاربعين قال المتحدث باسم الشرطة الايرانية: " نظرا للسيطرة على الدخول والخروج الى العراق، ومن أجل انسيابية المرور، وذهاب كل عشاق الحسين الى الزيارةالاربعينية، نحن اصدرنا جواز سفر خاص لزيارة الاربعين، وبما ان مشتاقين وعشاق الامام الحسين كثر نحن سنواصل اصدار هذه الجوازات خلال 48 ساعة، لكن هذه الجوازات ستكون صالحة لدخول العراق فقط لزيارة الاربعين وبعدها تنتهي صلاحيتها".