أعمال العنف تهدد بإشعال النزاع في ناغورنو قره باغ

العالم - آسيا والباسفيك

وزارة الدفاع الأرمينية قالت إن أذربيجان شنّت قصفاً مكثّفاً بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية، فضلاً عن استخدامِها لطائراتٍ بدون طيار.

في المقابل، اتّهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بتنفيذ 'أعمال تخريبية واسعة النطاق' قرب مقاطعات حدودية، مشيرة إلى أنّ مواقع جيشها 'تعرّضت للقصف، ولا سيّما بقذائف الهاون'. واضافت في بيان أنّ القصف الأرميني أسفر عن 'خسائر في صفوف العسكريين الأذربيجانيين'من دون تحديد عددهم.

وبحسب وسائل اعلام ارمينية فان ارمينيا تتوجه رسميا الى روسيا لتفعيل معاهدة الصداقة والتعاون التي تتضمن الدفاع المشترك.

وتهدّد أعمال العنف هذه بإعادة إشعال النزاع في منطقة ناغورنو قره باغ، على الرّغم من وجود قوات روسية مكلّفة بالإشراف على وقف إطلاق النار الساري بين البلدين منذ ان انتهت الحرب الثانية بينهما.

وبعد حرب أولى أسفرت عن سقوط 30 ألف شخص مطلع التسعينيات، تواجهت أرمينيا وأذربيجان في خريف عام 2020 حول ناغورنو قره باغ، المنطقة الجبلية التي انفصلت عن أذربيجان بدعم من يريفان عاصمة أرمينيا.

وأسفرت الحرب الأخيرة في عام 2020 عن سقوط نحو 6500 شخص، وانتهت بهدنة تمّ التوصل إليها بوساطة روسية. وتجري الدولتان مفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة سلام، بوساطة من الاتحاد الأوروبي.