السودان.. اطلاق سراح زينب الصادق المهدي ونقلها للمستشفى

العالم - السودان

وأعلن رئيس لجنة السياسات بالحزب "إمام الحلو"، الأربعاء، أن إطلاق سراح "زينب" جاء بعد إجراءات الضمان بواسطة عدد من محامي الطوارئ.

وقال "الحلو" إن "زينب نُقِلت إلى المستشفى إثر تعرضها في أثناء التوقيف لعنف لفظي وجسدي".

ويحتفل قادة الحراك الاحتجاجي في السودان كل عام بـ"هبة سبتمبر"، وهي الانتفاضة التي اندلعت عام 2013 ضد نظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، احتجاجا على إيقاف دعم الوقود، إذ خلفت الانتفاضة عددا من القتلى والجرحى آنذاك.

ومنذ الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا لما تعتبره "انقلابا" نفذه قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" على الثورة، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام، لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.