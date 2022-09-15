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للشباب تحت 20 عاما..

تصفيات مجموعة العراق بكأس آسيا تقام على ملعب جابر الدولي بالكويت

تصفيات مجموعة العراق بكأس آسيا تقام على ملعب جابر الدولي بالكويت
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم أمس الأربعاء اختيار الكويت لاستضافة مباريات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا 2023 للشباب تحت 20 عاما، بدلا من مدينة البصرة العراقية.

العالم - الكويت

وتضم المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للشباب منتخبات العراق والهند وأستراليا والكويت المستضيف.

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أعلن امس الأربعاء أيضا، عودة منتخب "الكنغر" للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا العام المقبل في أوزبكستان، بعد نقل مباريات المجموعة الثامنة من مدينة البصرة العراقية.

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي: "ستقام مباريات المجموعة الثامنة لتصفيات شباب آسيا في ملعب جابر الدولي بالكويت".

وأضاف: "المباريات ستقام من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، والمنتخبات المشاركة بالمجموعة (الكويت والعراق والهند وأستراليا)".

وستقام نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب في مارس 2023 في أوزبكستان.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني بالمجموعات العشر.

يذكر أن تصفيات المجموعة الآسيوية الثامنة، تم تأجيلها بعد نقلها من مدينة البصرة العراقية، علاوة على قرار انسحاب أستراليا ومن ثم العدول بعد اعتماد الكويت لاستضافة هذه التصفيات.

المصدر: "روسيا اليوم" عن "وكالات"

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